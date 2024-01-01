С 24 июня в Перми произошли новые отключения горячей воды В краевом центре уже выполнено почти 22% гидравлических испытаний теплосетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 24 по 27 июня в Перми начинается очередной этап проверки теплосетей в микрорайонах Перми. На этот раз под отключения горячей воды попадёт жилой фонд Юбилейного, Садового и Лёвшино. Об этом со ссылкой на «Т Плюс» сообщает ВЕТТА.

В настоящее время завершено 21,9% от запланированного объёма гидравлических испытаний трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону в летний период.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей предупреждают управляющие компании и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте «Т Плюс» в разделе «Гидравлические испытания».

Обычно срок отключения горячей воды — две недели. При готовности тепломагистралей подачу горячей воды могут возобновить раньше. «В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом», — напоминают в «Т Плюс».

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