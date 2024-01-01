В конце июня в Перми состоится благотворительный фестиваль «Ночь на улице» Он призван обратить внимание на проблему бездомных Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено фондом "Территория передышки"

На это неделе, 29 июня, на берегу Камы в Перми пройдёт благотворительный фестиваль «Ночь на улице». Он состоится в поддержку пермской благотворительной организации «Территория передышки». На фестивале планируются музыкальные сеты от пермских диджеев и выступления музыкальных коллективов, фуд-зона от пермских гастрономических проектов, творческие и танцевальные мастер-классы, рисование и йога на закате, пляжные игры, катание на сапах и активности для детей.

Завершится фестиваль кинотеатром под открытым небом с просмотром фильма в спальниках. Площадкой фестиваля станет пространство событий «Берег» (ул. 1905 года, 35б/1).

По словам организаторов, фестиваль проводится уже во второй раз. В прошлом году его события развернулись на городском пляже и собрали порядка 500 горожан.

«В этом году мы планируем собрать ещё больше людей и показать, что благотворительность — это нескучно. Мы хотим, чтобы «ночь на улице» была только названием фестиваля, а не социальной проблемой. Ведь до сих пор есть те, кому приходится проводить ночь на улице, а не дома», — рассказали организаторы.

У гостей фестиваля будет возможность попробовать еду от пермских ресторанов, покататься на сапах, послушать лекции о том, как самостоятельно организовать мероприятие, про созависимые отношения и моду, а также посетить мастер-классы: танцевальный мастер-класс по dancehall и мастер-класс по декору из половинок кокоса. На фестивале будет Живая библиотека — формат, где можно будет познакомиться с работой «Территории передышки» изнутри, пообщавшись с сотрудниками, клиентами, партнёрами и волонтёрами организации.

В этот раз обширная музыкальная программа будет представлена на двух сценах: на сцене музыкальных групп, где выступят коллективы «Ой, колется», Hard luxe, Papa Karlo и «Никого не стало», а также на сцене диджеев: Klassen, Catrin, Chekma.

Все собранные на фестивале деньги направят на работу проектов «Территории передышки». Поэтому, покупая билет на мероприятие, его участники вносят пожертвование в поддержку бездомных людей.

Фестиваль проводится в рамках проекта «Летний благотворительный фестиваль в поддержку бездомных людей «Ночь на улице» — победителя конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Организаторы фестиваля — Анна Фадеева совместно с ПРБОО «Территория передышки».

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