Алёна Бронникова В центре Перми 27 июня временно закроют движение транспорта Ограничения связаны с проведением бала выпускников Поделиться Твитнуть

РБК

В Перми 27 июня на время проведения краевого выпускного бала «Будущее здесь» ограничат дорожное движение. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Мероприятие будет организовано на городской эспланаде. В связи с этим с 9:00 до 21:00 по улицам Петропавловской и Окулова временно закроют движение транспорта и запретят парковку.

Как ранее сообщал минобр Пермского края, в этом году краевой бал ожидает 5 тыс. учеников 11 классов, студентов техникумов и колледжей, а также их родителей и учителей со всего региона. Вход будет осуществляться по специальным браслетам.

Гостей поздравит губернатор Дмитрий Махонин, после торжественной части начнётся шоу-программа с пермскими вокальными и танцевальными группами. Хедлайнером концерта станет финалист шоу «Голос» на Первом канале, артист музыкального лейбла Black Star Кирилл Скрипник. На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки. В этом году акцент будет сделан на самоопределении выпускников и их будущем выборе профессии и жизненного пути.

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