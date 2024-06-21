Алёна Бронникова Погибшего при атаке беспилотника в Краснодаре похоронят в Пермском крае В честь него планируют назвать котельную, где он работал Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Ночью 21 июня в Краснодаре беспилотники атаковали автовокзал Южный, обломки сбитого устройства упали на соседнюю котельную по ул. Захарова, где дежурил Алексей Ужегов. Утром стало известно, что он погиб. Портал 93.ru сообщает, что мужчина был родом из Пермского края.

Алексей родился в Кунгуре, 1 июня ему исполнилось 66-лет. После окончания речного училища в разные годы он работал шахтёром и кинологом. В Краснодарский край переехал с бывшей женой, с которой они прожили вместе 23 года. В 2021 году устроился на работу оператором котельной в «Краснодартеплоэнерго», своим коллегам рассказывал об участии в первой и второй чеченских кампаниях, помогал в сборе гуманитарной помощи.

В ночь на 21 июня Алексей дежурил в котельной. Около двух часов ночи он услышал звуки взрывов и выбежал на улицу, чтобы помочь раненым, но в этот момент в небе сбили ещё один БПЛА, и на мужчину упали его обломки. У котельной образовался стихийный мемориал.

Коллеги и родственники погибшего вспоминают его как отзывчивого и очень ответственного человека. В «Краснодартеплоэнерго» приняли решение создать на ул. Захарова в память о погибшем сотруднике мемориал и назвать котельную его именем. Похороны пройдут на малой родине Алексея — в Кунгуре.

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