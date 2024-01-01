Андрей Стрельцов «Амкар» обыграл ФК «Акрон-2» Этот результат позволил пермякам догнать лидера чемпионата Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ФК "Амкар"

В субботу, 22 июня, в Перми состоялся матч 11 тура чемпионата второй лиги. «Амкар» на своём поле обыграл ФК «Акрон-2». Итог поединка — 3-1 в пользу «красно-чёрных».

Пермяки сумели забить быстрый гол на первых минутах матча. Отличился Лев Толкачёв. После того как Алекс Раджабов удвоил результат, гости сумели один мяч отквитать. Своё веское слово сказал капитан команды Евгений Тюкалов определивший окончательный результат встречи.

«Матч получился тяжёлым. Возможно, сказалась накопленная усталость. После второго забитого гола команда чуть успокоилась. Считаю забитый нам мяч следствием несчастного случая, но главное, нужный результат достигнут», — прокомментировал встречу главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко.

В этом же туре лидер турнира кировское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне, уступив «Рубину-2» в Казани. Таким образом, обе команды сравнялись по набранным очкам. Правда, турнирную таблицу может возглавить казанский «Сокол», который проводит свой матч завтра.

Следующая игра для «Амкара» состоится 29 июня на выезде с ФК «Оренбург-2».

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