Стали известны лауреаты Строгановской премии Награждение состоялось в Москве Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Москве на 20-м съезде Пермского землячества состоялась церемонии вручения Строгановской премии: 21 июня лауреаты получили памятный диплом, нагрудный знак, денежную премию и статуэтку Аники Строганова. В церемонии награждения приняли участие председатель правления землячества, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин.

В номинации «За честь и достоинство» победил учёный-экономист, политик, почётный профессор Пермского университета Евгений Сапиро.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» — директор ООО «ЭЛКАМ» Анатолий Галкин.

В номинации «За высокие достижения в науке и технике» — профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕ, профессор кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ и руководитель «Сектора наноминералогии» Борис Осовецкий.

В номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранении культурного наследия Прикамья» — художественный руководитель «Пермского академического Театра-Театра» Борис Мильграм.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» — ветеран Пермского СОБРа, осуществляющий патриотическую и волонтёрскую работу в зоне СВО, Владимир Бояршинов.

В номинации «За высокие достижения в спорте» — первый олимпийский чемпион Пермской области, чемпион и серебряный призёр зимних Олимпийских игр (1980 года), заслуженный тренер Владимир Аликин.

В номинации «Лидер общественного голосования» — заслуженный тренер Ринат Абдуллов, набравший 10 742 голоса.

Строгановская премия вручается с 2005 года пермякам, прославившим Пермский край. Она зарекомендовала себя как самая престижная и в то же время самая демократичная премия региона.

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