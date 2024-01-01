В Прикамье мужчину осудили на 20 лет за жестокое убийство знакомой Он решил похитить её драгоценности Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жителя Пермского района признали виновным в жестоком убийстве своей знакомой, которое он совершил из корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 37-летний мужчина распивал алкоголь совместно со своей знакомой в лесу, около посёлка Усть-Качка. В какой-то момент он решил завладеть имуществом приятельницы. Для этого мужчина напал на неё, нанёс множественные удары руками и стеклянной бутылкой по голове и телу. После этого он похитил у неё золотые украшения.

Затем он нашёл доски, которые расположил рядом с потерпевшей, и поджог их. После полученных телесных повреждений и термических ожогов женщина скончалась на месте.

После убийства мужчина скрылся с места преступления.

Судом признан его виновным по двум статьям УК РФ: нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью, и убийство, совершённом с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем.

Мужчину осудили на 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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