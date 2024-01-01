«Т Плюс» выполнила более 20% гидравлических испытаний теплосетей в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» продолжают ежегодные обязательные гидравлические испытания трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время завершено 21,9% от запланированного объёма таких работ. Профилактика трубопроводов отопления и горячего водоснабжения проводится в центральной части города, а также в правобережной части Перми.

В период с 24 по 27 июня начинается проверка теплосетей в микрорайонах Юбилейный, Садовый и Лёвшино. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедится в их надёжности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом.

Гидравлические испытания 24 — 28 июня

ул. Гальперина, 11а;

ул. Закамская, 2а, 2б, 2в, 8, 15, 15а, 18, 19, 20а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31;

ул. Кировоградская, 2а, 3, 4, 5, 6, 7в, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12/2, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 26, 31, 33, 37а;

ул. Ласьвинская, 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14;

ул. Маршала Рыбалко, 2б;

ул. Александра Невского, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 18, 22, 24;

ул. Федосеева, 3, 10, 12;

ул. Торговая, 5, 8, 8а, 8б, 10, 12;

ул. Чистопольская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Гидравлические испытания 24 июня — 8 июля

ул. А. Карпинского, 14, 47, 53а, 64;

ул. Формовщиков, 3, 5, 7, 38;

ул. Молодёжная, 24;

проспект Декабристов, 2, 6, 10, 12;

ул. Танкистов, 6, 8, 9, 10, 12, 29, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48;

ул. Сивкова, 14, 16, 23, 25;

ул. Снайперов, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21;

ул. Мира, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;

ул. Парашютная, 7а;

ул. Бабушкина, 4;

ул. Памирская, 28, 32а;

ул. Социалистическая, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 20, 24, 24а, 26, 28;

ул. Адмирала Старикова, 1, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 17;

ул. Томская, 30, 32, 34, 41;

ул. Кавказская, 24а, 24б, 26.

Гидравлические испытания 27 июня — 11 июля

ул. Льва Шатрова, 16а, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35;

ул. Чкалова, 2, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 9а, 9д, 9е, 9и, 10, 10а;

ул. Чернышевского, 15а, 15б, 15в, 15г, 17а, 17в, 17г, 17д, 39, 41г;

ул. Красные Казармы, 67, 68, 64, 69;

ул. Героев Хасана, 37а, 41, 45а.

Гидравлические испытания 28 июня — 12 июля

ул. Братская, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ул. Запорожская, 1, 1а, 1/1, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Балхашская, 133а, 201, 203, 205, 207, 209, 224;

ул. Холмогорская, 2, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е, 2з, 3, 4, 4а, 4б, 4в,4г, 4/1, 4/2, 4/3,5, 6, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Старцева, 1а, 1б, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11а, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17а, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23, 31, 31а, 61, 61/1, 140, 143;

ул. Самаркандская, 32, 96, 102, 141, 143, 145, 147;

ул. Пихтовая, 29, 35, 37, 39, 41, 42а, 43, 46, 47, 47а;

ул. Коломенская, 61;

ул. Суздальская, 1, 3;

бульвар Гагарина, 74, 74в, 78, 80, 80а, 84, 84а, 86, 86а, 88, 113б;

ул. Агатовая, 26, 28, 32, 36;

ул. Сакко и Ванцетти, 93а, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111;

ул. Уинская, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 7, 9, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 42/1, 44, 66, 68;

ул. Сапфирная, 12, 14, 16;

ул. Серебристая, 8, 16, 18;

ул. Звонарёва, 1, 2, 2/1, 3, 4, 4а, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45;

ул. Лякишева, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

ул. Подольская, 33, 35;

ул. Пономарёва, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 56, 56а, 65, 75, 77а, 79, 81, 87, 91;

ул. Пушкарская, 88, 90, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 94, 96, 98, 100, 128, 130, 132, 134, 142;

ул. Юрша, 1, 3, 3а, 5, 7а, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 9, 9а, 11, 21, 23, 25, 25/1, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42а, 40, 54, 56, 56а, 60, 60а, 62, 64, 64а, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 92, 96, 100;

ул. Шмидта, 56;

ул. Макаренко, 6, 10а, 12а, 12б, 14а, 16а, 18, 19, 21, 23, 25;

ул. Грибоедова, 68;

ул. Лесная, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4;

ул. Крупской, 79, 81, 83;

ул. Гайдара, 7а, 9а, 11а, 13а;

ул. Луначарского, 11а, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 26а, 32, 32а, 33, 34, 35, 42;

ул. Газеты «Звезда», 30;

ул. Сибирская, 14, 16, 20, 22, 22б, 22в, 27а, 27б, 29, 31, 33;

ул. Екатерининская, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61, 63;

ул. Пушкина, 7, 9, 11, 13/1, 13/8, 15, 15а, 17, 17а;

ул. Максима Горького, 33, 33а, 41;

ул. 25-го Октября, 27, 28, 28а, 29.

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