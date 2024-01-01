«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране акции в День памяти и скорби Поделиться Твитнуть

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В День памяти и скорби в городах страны по инициативе партии «Единая Россия» и актива МГЕР пройдут памятные акции, посвящённые событиям Великой Отечественной войны (0+).

В ночь на 22 июня у Музея Победы в Москве из зажжённых свечей выложат картину, посвящённую началу войны. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, активисты МГЕР и движения «Волонтёры Победы».

Одну из самых больших «огненных картин» из 30 тыс. свечей создадут в Казани. Активисты партии и «Волонтёры Победы» выложат портрет Героя Советского Союза, лётчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.

В Махачкале из 20 тыс. свечей изобразят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе представят «Связь поколений»: из 15 тыс. свечей выложат образы советского и современного воинов у Вечного огня.

На Кургане Бессмертия в Брянске на «огненной картине» будет изображена передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади изобразят звезду Красной Армии и цифру «80» – в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В городе воинской славы Елец в Липецкой области из 7 тыс. свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского». У стелы «Город трудовой доблести» в Красноярске из свечей создадут экспозицию зенитной установки К-61, которую в годы войны изготавливал красноярский завод «Красмаш». У мемориала «Вечный огонь» в Иркутске «загорится» образ военного бомбардировщика Ил-4, выпускавшегося Иркутским авиационным заводом. В парке Победы в Нижнем Новгороде будут изображены истребители, которые производились в годы войны на Горьковском авиазаводе.

В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. На площади Победы в Калуге и перед Огнём Вечной Славы в Ставрополе появятся изображения ордена Отечественной войны; на площади Победы в Кызыле – Вечного огня; у монумента «Узел памяти» в Магадане – орден Победы.

В Ягодном, Эвенске, Сеймчане, Оле Магаданской области единороссы организуют акции «Вахта памяти».

«Огненные картины» выложат у стелы «Город воинской славы» в Грозном, на площади Комсомольцев в Орле, на площади Победы в Туле, в Сквере Победы у Монумента боевой и трудовой доблести в Ижевске. В Новгородской области свечи зажгутся в Городах воинской славы и Трудовой доблести – в Великом Новгороде, в Старой, в Боровичах.

В Пскове на площади Героев-десантников у подножия памятника воинам-освободителям из свечей создадут картину, изображающую Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в Пскове и символы зенитных орудий, в Великих Луках – силуэт Героя Советского Союза Александра Матросова.

Во всех городах и посёлках ХМАО-Югры несколько тысяч огней зажгут в парках Победы и на мемориальных комплексах. В Урае из свечей выложат композицию «Урай помнит» и звезду. «Огненную картину» создадут и в Ханты-Мансийске.

В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим Героям под метрономом активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма «Судьба человека».

Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты «Волонтёры Победы». В том числе, в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.

В Пермском крае также пройдут памятные акции, посвящённые началу Великой Отечественной войны.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии:

– 22 июня в Перми пройдёт акция «Огненные картины войны». В 22:00 на набережной Камы около амфитеатра активисты из 1 тыс. свечей выложат изображение знаменитой пермской корпусной пушки, из которой в 1945 году был сделан первый выстрел по Берлину. Все зрители при желании смогут стать участниками проекта. Волонтёры акции будут раздавать свечи и помогать в создании огненного силуэта пушки.

Напомню, Пермский край (в то время – Молотовская область) в период Великой Отечественной войны стал местом эвакуации большого количества промышленных предприятий. В числе эвакуированных – артиллерийское особое конструкторское бюро (ОКБ) из Ленинграда. На счету ОКБ-172 разработка огромного количества пушек разного назначения. Изготавливал пушки и наш Мотовилихинский завод. За годы Великой Отечественной войны было изготовлено порядка 49 тыс. пушек, и каждая четвёртая, произведённая в стране пушка, была пермской.

Мы считаем очень важным установление исторической правды и справедливости. Такие акции, как «Огненные картины войны», которые проводятся по инициативе самих молодых людей, говорят о том, что мы на верном пути.

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