Алёна Бронникова Житель Прикамья пытался слить бензин с чужой машины и устроил пожар Огонь уничтожил четыре автомобиля Поделиться Твитнуть

МЧС России

В Пермском крае 21-летний житель Добрянки пытался слить с чужой машины бензин и случайно устроил пожар. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, суд признал его виновным и назначил наказание.

Инцидент произошёл в сентябре 2023 года. Молодой человек в тёмное время суток решил слить бензин с чужой машины. Поскольку в темноте сделать это было затруднительно, он решил подсветить зажигалкой и поднёс её к открытому бензобаку. Произошло возгорание горючих материалов, затем огонь перекинулся на соседние машины. В целом пожаром было уничтожено четыре автомобиля.

Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю установили виновного и привлекли к ответственности по ст. 168 УК РФ. В качестве доказательств проведены экспертизы, допрошены очевидцы и проверены показания подозреваемого.

Обвинительный акт вместе с материалами уголовного дела передан в органы прокуратуры для направления в суд.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.

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