Япония ввела санкции против нового владельца пермского оборонного завода
Под санкции также попал Пермский пороховой завод
Япония ввела санкции против российских компаний Пермский пороховой завод, «Курганприбор», «Алроса», «Точмаш», «Уралтрансмаш», Челябинский тракторный завод (является частью концерна «Уралвагонзавод»), Авиационный комплекс имени Ильюшина, НПО «Топаз», АО «Туполев», Российский федеральный ядерный центр, Завод им. В.А. Дегтярёва и ряда других крупных предприятий. Информация об этом опубликована на сайте японского Министерства иностранных дел.
Под рестрикции также попали семь китайских компаний, а также по одной компании из ОАЭ, Индии, Казахстана и Узбекистана. Всего, как подсчитало РИА Новости, чёрный список пополнили более 40 предприятий и 11 физических лиц.
Пермский пороховой завод - это крупнейшее предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ, выпускающее заряды для ракетных систем залпового огня «Град» и «Смерч». На заводе делают также комплексы противовоздушной обороны и другую продукцию военного назначения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.