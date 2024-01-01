Япония ввела санкции против нового владельца пермского оборонного завода Под санкции также попал Пермский пороховой завод Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Япония ввела санкции против российских компаний Пермский пороховой завод, «Курганприбор», «Алроса», «Точмаш», «Уралтрансмаш», Челябинский тракторный завод (является частью концерна «Уралвагонзавод»), Авиационный комплекс имени Ильюшина, НПО «Топаз», АО «Туполев», Российский федеральный ядерный центр, Завод им. В.А. Дегтярёва и ряда других крупных предприятий. Информация об этом опубликована на сайте японского Министерства иностранных дел.

Под рестрикции также попали семь китайских компаний, а также по одной компании из ОАЭ, Индии, Казахстана и Узбекистана. Всего, как подсчитало РИА Новости, чёрный список пополнили более 40 предприятий и 11 физических лиц.

Пермский пороховой завод - это крупнейшее предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ, выпускающее заряды для ракетных систем залпового огня «Град» и «Смерч». На заводе делают также комплексы противовоздушной обороны и другую продукцию военного назначения.

В конце декабря 2023 года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве была опубликована запись о заключении договора продажи имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (Пермь) акционерному обществу «Научно-производственное объединение «Курганприбор» за 725 млн руб.





АО «НПО «Курганприбор» производит капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота; взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.