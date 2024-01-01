Павел Селуков презентовал в Перми свой первый роман и встретился с читателями За один день писатель дважды пообщался с поклонниками своего творчества Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермский писатель Павел Селуков 20 июня провёл встречу с читателями в Доме Мешкова. Он не был в Перми четыре года, и на этой неделе приехал в краевую столицу, чтобы встретиться с пермяками и рассказать о своём первом романе «Нелюди» (18+), который в мае начал публиковаться в журнале «Знамя». Осенью роман выйдет отдельным изданием в «Редакции Елены Шубиной» (АСТ) под названием «Отъявленные благодетели». Это будет уже пятая книга автора после четырёх сборников рассказов.

На встрече в Доме Мешкова читатели задавали автору вопросы о театральных постановках по его произведениям, о том, насколько автобиографичны его рассказы, о зарплате писателя, взаимоотношениях с издательствами и нужен ли писателю литературный агент. После этого автор прочитал несколько своих рассказов, в частности, «Добыть Тарковского», «Ящик асептолина».

Как рассказала после встречи заведующая Домом Мешкова Светлана Неганова, она связалась с Павлом Селуковым в тот момент, когда начинался проект «Пермь замечательных людей». Он посвящён пермякам, которые уехали из нашего города, но не потеряли с ним связь, а Пермь осталась для них определённой точкой отсчёта и проходит красной нитью через их творчество.

«Павел дал согласие (на организацию встречи в Перми — ред.), но так получилось, что он закрутился в Москве: у него там были постановки, и поэтому в тот период он к нам не приехал. Потом мы возобновили переписку, он сказал, что у него вышел первый роман. И я подумала, что его нужно презентовать в Перми. С этого всё и началось. Он получил одобрение редактора презентовать журнал («Знамя» — ред.) и роман в Перми», — сказала Неганова.

После общения с читателями в краеведческом музее в тот же день Селуков провёл ещё одну встречу с пермяками — в арт-кофейне Good News.

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