Стали известны подробности аварии с двумя погибшими на трассе Пермь–Ильинский Госпитализированы три человека Поделиться Твитнуть

В ГИБДД сообщили подробности крупного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось днём 20 июня на трассе Пермь–Ильинский.

По данным сотрудников госавтоинспекции, авария произошла около 15 час. 50 мин на 32 км автодороги.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan (по не выясненным пока причинам) выехал на встречную полосу и едва не столкнулся с автомобилем Nissan Micra, который двигался во встречном направлении. Чтобы избежать удара, водитель иномарки свернул в кювет, где машина опрокинулась.

Тем не менее лобового удара с другим двигавшимся навстречу Renault Logan автомобилем — Lada Kalina избежать не удалось. В результате автоаварии водитель и пассажир отечественного авто скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Ещё три человека – водитель Renault Logan, водитель Nissan Micra и пассажир Lada Kalina, – получили различные травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП продолжается проверка.

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