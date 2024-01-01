На трассе Пермь—Ильинский произошло смертельное ДТП
По словам очевидцев, погибли два человека
Сегодня днём произошла смертельная авария на трассе Пермь—Ильинский недалеко от Хохловки. Фото и видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.
Очевидцы, которые сняли видео последствий ДТП, утверждают, что погибли два человека, а из-за аварии на дороге образовалась большая пробка.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в результате ДТП два человека скончались и ещё двух на скорой помощи отвезли в больницу.
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