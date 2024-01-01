Пермский край лидирует в ПФО по налоговым поступлениям в бюджет страны Сумма поступлений в консолидированный бюджет РФ за год выросла на 12,5% Поделиться Твитнуть

В прошлом году Пермский край поднялся на две строчки и занял первое место в Приволжском федеральном округе по объёму налоговых поступлений в федеральный бюджет. Как рассказала на заседании краевого парламента руководитель УФНС Наталья Гурова, в 2023 году в консолидированный бюджет РФ поступило 900,7 млрд руб. (+12,5% к предыдущему показателю).

В консолидированный бюджет Пермского края в 2023 году поступило 227,6 млрд руб. (+7,1%). За пять месяцев 2024 года — 88,5 млрд руб., что на 6,6% больше по сравнению с АППГ. В консолидированный бюджет РФ с начала 2024 года поступило 595 млрд руб. — это больше прошлогоднего показателя на 102,3%.

По словам Гуровой, в 2023 году пониженными ставками налога на прибыль воспользовались 427 организаций, в том числе медицинские и образовательные, музеи, театры, библиотеки, ИТ-отрасль и пр. Инвестиционным налоговым вычетом воспользовались 13 организаций, общая сумма составила 2,3 млрд. руб. Пониженные ставки по УСН в регионе применяют более 7 тыс. вновь зарегистрированных предпринимателей.

«Прикамье с каждым годом совершенствует региональное налоговое законодательство, создаёт условия для комфортного ведения бизнеса. Налоговая служба помогает нам, законодателям, понимать, насколько востребованы льготы, как они сказываются на налогоплательщиках», — прокомментировал председатель краевого заксобрания Валерий Сухих.

Он также отметил, что эта работа требует высокой точности, поскольку налоговый учёт является важной составляющей бюджетного процесса. От наполняемости краевого бюджета зависит исполнение многих программ и социальных обязательств.

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