Работники «Метафракса» получили звания «Заслуженный химик РФ» Поделиться Твитнуть

В День России в органном зале Пермской филармонии при участии главы региона Дмитрия Махонина состоялась церемония вручения государственных наград. В числе награжденных – сотрудники АО «Метафракс Кемикалс». Губернатор вручил нагрудные знаки обладателям звания «Заслуженный химик Российской Федерации» – машинисту компрессорных установок производства метанола Александру Козыреву и аппаратчику синтеза цеха формалина Радику Тимершину.

На предприятии Александра Козырева и Радика Тимершина знают многие. Связав в молодости свою судьбу с химией, они остались верны избранному пути. На «Метафраксе» Александр Павлович трудится 39 лет, стаж Радика Минегалеевича перевалил за 40 лет.

Их профессиональный путь очень схож, оба начинали с технического училища №13 (ныне – Уральский химико-технологический колледж), где получили профессию аппаратчика химпроизводства. Сразу после училища оба пришли на Губахинский химический завод, один – на производство метанола, другой – в цех формалина, где и трудятся до сих пор.

Настоящие профессионалы своего дела, до тонкостей изучившие технологический процесс, в совершенстве освоившие работу оборудования и автоматизированной системы управления. Душой болеют за родное производство и активно участвуют в его совершенствовании.

Александр Козырев принимает участие во всех реконструкциях производства метанола, плановых остановочных ремонтах. Свой вклад внес он и в масштабную модернизацию агрегата, в результате которой производительность установки выросла до 3375 тонн в сутки.

В трудовом активе Радика Тимершина – участие в проектах по строительству двух установок концентрированного формалина, модернизации оборудования, автоматизации сложных технологических процессов.

Новаторы и наставники – тоже про них. Оба активно участвуют в разработке и внедрении новых технических решений, являются авторами рационализаторских предложений. Их опыт и мастерство помогают не только в решении сложных производственных задач, но и в становлении молодой смены, с которой оба заслуженных химика охотно делятся навыками.

«За четыре десятка лет, что я работаю на «Метафраксе», предприятие сильно изменилось. Появились новые, современные производства. Даже взять наш цех формалина: «старое» производство мощностью 120 тыс. тонн обслуживали более сотни человек. Сегодня штат цеха – 70 человек, в обслуживании которых три установки концентрированного формалина суммарной мощностью 450 тыс. тонн в год и три установки КФК, – поделился Радик Тимершин. – Коллектив у нас слаженный, случайных людей здесь нет. Как наставник с большим стажем, могу сказать, что химия не всем дается. Остаются в ней самые крепкие».

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