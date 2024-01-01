Скончался известный пермский учёный Виталий Калинин Поделиться Твитнуть

Виталий Калинин

ПГНИУ

В Перми 20 июня скончался преподаватель, доктор географических наук, заведующий кафедрой гидрологии и охраны водных ресурсов ПГНИУ Виталий Калинин. Ему был 61 год. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Виталий Калинин родился в Перми. После окончания школы в 1980 году поступил на географический факультет Пермского государственного университета, окончил его в 1985-м, став инженером-гидрологом. Затем шесть лет работал в Пермском центре по гидрометеорологии. В 1991 году вернулся в университет, пройдя путь от ассистента до заведующего кафедрой гидрологии и охраны водных ресурсов.

Он был известным учёным, создателем нового научного направления «Формирование гидрологического режима рек и водохранилищ с применением геоинформационного моделирования и технологий».

Прощание состоится 24 июня в Большом ритуальном зале по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61 в 11.00.

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