Алёна Бронникова В Прикамье в четыре раза выросло количество наркопреступлений среди подростков Уровень преступности среди несовершеннолетних в целом за год вырос на 21% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2023 года в Пермском крае на 21% вырос уровень преступности среди несовершеннолетних. Об этом на пленарном заседании регионального заксобрания рассказала детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова.

Согласно представленным данным, общее количество совершённых преступлений составило 768, более половины из них — имущественные, из которых 72% — кражи. По сравнению с 2022 годом, среди несовершеннолетних на 19% выросло число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, на 73% — совершённых группой, на 120% — с использованием ИТ-технологий и в четыре раза увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, отмечается и рост преступлений, совершённых в отношении детей. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 7,5% — до 2,9 тыс. случаев. Светлана Денисова отметила, что особую обеспокоенность вызывает рост преступлений против половой неприкосновенности, совершённых несовершеннолетними в отношении детей. Их количество увеличилось на 6,6%.

Она рассказала, что в Пермском крае пострадавшим от данных преступлений оказывается реабилитационная помощь. По словам психологов, противоправные деяния совершают подростки, которые ранее сами пострадали от насилия. Детский омбудсмен выступила с рекомендациями правительству региона рассмотреть возможность включить подростков до 14 лет, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, в число получателей услуг психологической реабилитации, увеличить штат психологов, оказывающих данную помощь, и организовать информационную кампанию для формирования в обществе негативного отношения к применению насилия в отношении несовершеннолетних.

В целом в прошлом году в адрес уполномоченного по правам ребёнка в Прикамье поступило 1,7 тыс. обращений. По обоснованным жалобам было восстановлено 85% нарушенных прав. Отмечается значительное снижение количества обращений по вопросу нарушения права на образование.

В докладе также были озвучены рекомендации по вопросам профилактики незаконного потребления психоактивных веществ, защиты прав несовершеннолетних правонарушителей, разрешения конфликтных ситуаций в школах, мер соцподдержки детей-инвалидов. В целом, по словам Денисовой, ситуацию с соблюдением прав ребёнка на территории региона можно оценить как удовлетворительную.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих подчеркнул, что защита прав детей и создание для них безопасных условий являются крайне важными направлениями деятельности.

«Дети — наше будущее. Их здоровье и безопасность, несомненно, являются приоритетом в работе всех органов власти. В этом вопросе институт уполномоченного по правам ребёнка обеспечивает общественный контроль за исполнением действующих норм и эффективный канал обратной связи по проблемам, возникающим у детей и их родителей», — отметил спикер.

Ранее прокурор Перми Егор Шмырин сообщал, что рост подростковой преступности вызывает серьёзную обеспокоенность. По его словам, с 2018 года, когда на территории краевого центра было зарегистрировано 275 преступлений, число противоправных деяний, совершённых подростками, снижалось и в 2022-м составило 147 случаев. Однако с прошлого года наметился рост — 170 эпизодов.

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