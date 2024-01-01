Малому бизнесу Пермского края больше всего нужны рабочие, строители и «продажники» Число открытых вакансий выросло в полтора раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Весной 2024 года компании малого бизнеса в Пермском крае открыли на 51% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, чаще всего работодатель искал рабочий персонал, строителей и представителей сферы «Продажи, сервисное обслуживание» (примерно по 20% вакансий в каждой категории).

Если говорить о специалистах, то здесь лидируют менеджеры по продажам (на них приходится 10% вакансий от работодателей малого бизнеса). В тройку также вошли бухгалтеры (4%) и продавцы-консультанты (3,6%). Большинство вакансий предусматривает полный рабочий день (73%).

Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса весной 2024 года в Пермском крае составила 58,9 тыс. руб., что на 19% выше, чем в прошлом году. Для сравнения: в Москве 95,4 тыс. руб.

Повышенный уровень зарплат компании малого бизнеса предлагали системным аналитикам (130 тыс. руб.), коммерческим директорам (125 тыс. руб.) и токарям (120,1 тыс. руб.)

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