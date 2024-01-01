Стали известны имена ещё четырёх мультистобалльников из Пермского края Двое из них из Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье подведены предварительные итоги ЕГЭ по обществознанию и физике. Лучшие результаты по физике оказались у 13 школьников из Перми, Кунгура, Соликамска и Куеды, а стобалльниками по обществознанию стали четыре выпускника из Перми и Чайковского. Кроме того, в регионе появились ещё четыре мультистобалльника, сообщили в пресс-службе краевого минобра.

Речь идёт о выпускниках соликамской гимназии №1 Гордее Щепине, куединской школы №2 Иване Микове, пермской школы №146 Никите Загадерчук и лицея №3 Павле Куркуле. Они получили 100 баллов за экзамен по физике и профильной математике.

Всего по результатам семи экзаменов в регионе на сегодняшний день определились 104 стобалльника, шесть человек из них получили 100 баллов за два предмета.

Ранее два экзамена на 200 баллов сдали выпускник школы с углублённым изучением отдельных предметов №3 Юрий Ивашкин из Березников, а также пермячка Ольга Седельникова из школы №146.

По обществознанию высокие результаты в диапазоне 81-100 баллов получили 256 учеников. По физике насчитывается почти 250 высокобалльных работ.

В ближайшее время станут известны результаты по информатике, иностранным языкам, истории и биологии.

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