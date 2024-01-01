В Соликамске двое детей выпали из окна Следователи начали проверку Поделиться Твитнуть

Следственный отдел по Соликамску СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальные проверки по факту выпадения малолетних детей из окон. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 17 июня двухлетний мальчик находился на кухне квартиры, расположенной на 5 этаже жилого дома, в то время как его родители занимались домашними делами. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик самостоятельно открыл окно и выпал.

Ещё один несчастный случай произошёл в этот же день с двухлетней девочкой. Она находилась в комнате общежития, расположенной на втором этаже, и, оставшись без присмотра взрослых, выпала из открытого окна.

Дети выжили, но получили различные травмы. Мальчика и девочку отвезли в больницу.

Следователи уже опросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В следкоме по региону напоминают о правилах безопасности и о том, что зачастую причинами гибели и травмирования детей становятся невнимательность и безответственность взрослых. Нельзя оставлять ребёнка в комнате, если в ней открыто окно.

Москитная сетка, которую часто используют летом для защиты от насекомых, не сможет защитить ребёнка от выпадения из окна. Она, наоборот, способствует трагедии, потому что ребёнок, оказавшись на подоконнике, может опереться на сетку, как на стену. Это и приводит к плачевным последствиям. Поэтому на окнах в доме с маленьким ребёнком нужно обязательно устанавливать фиксаторы и блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно, отметили в ведомстве.

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