Большой гуманитарный конвой из Пермского края прибыл в Северодонецк Груз отправили с площадки Всероссийского сельского сабантуя-2024 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба регионального отделения политической партии "Единая Россия" в Пермском крае

В передаче гуманитарного груза приняли участие первый заместитель секретаря реготделения Вячеслав Григорьев, руководитель исполкома партии Станислав Швецов и председатель Думы Кудымкарского муниципального округа Михаил Петров.

Гуманитарный конвой с грузом для жителей города-побратима Северодонецка и воинских частей в зоне проведения специальной военной операции стартовал 15 июня с центральной площадки XIV Всероссийского сельского сабантуя-2024. Пять 20-тонных фур и один малотоннажный автомобиль с высокоточным оборудованием военно-гражданского назначения выехали в новые субъекты Российской Федерации.

Региональное отделение партии совместно с Администрацией губернатора Пермского края, Правительством Пермского края, Министерством территориальной безопасности Пермского края и благотворительным фондом «Единый центр поддержки» отправило в зону проведения СВО гуманитарный груз, сформированный по заявкам боевых подразделений, в которых служат жители города Перми и Пермского края.

Кроме спецоборудования (системы РЭБа, детекторы обнаружения дронов и БПЛА, системы сброса) в составе гуманитарного груза автомобили повышенной проходимости, стройматериалы, мука для жителей Северодонецка, медицинские препараты для военных полевых госпиталей, маскировочные сети, адресные посылки, амуниция, а также предметы и вещи, собранные жителями Пермского края и местными отделениями партии.

Сегодня весь гуманитарный груз был передан представителям администрации г. Северодонецка Луганской Народной Республики и представителям 7 войсковых частей, по чьим заявкам был сформирован груз.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии:

— От всего сердца благодарю всех жителей Пермского края, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших парней, которые сегодня сражаются за Родину.

Особая благодарность депутатскому корпусу «Единой России». На закупку спецсредств и оборудования для бойцов на передовой за последние полтора года было собрано более 20 миллионов рублей.

Отмечу, что «Единая Россия» в Прикамье выстроила системную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи, а также предметов первой необходимости для военнослужащих. Организация системы гуманитарной и волонтерской помощи — один из наиболее важных пунктов Народной программы «Единой России». С первых дней проведения специальной военной операции «Единая Россия» в Прикамье развернула 49 пунктов сбора гуманитарной помощи для новых российских территорий, которые находятся в каждом местном отделении партии.

С начала частичной мобилизации в России по поручению секретаря регионального отделения партии, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина партия организовала сбор необходимых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В среднем «Единая Россия» в Прикамье отправляет около 100 тонн в год гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

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