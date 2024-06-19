Ключевые активы Группы «Уралхим» попали в топ-10 компаний по качеству развития персонала ренкинга RAEX Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Группы «Уралхим»

Группа «Уралхим» заняла престижные места в ренкинге агентства RAEX, которое представило результаты нового исследования в области устойчивого развития и управления кадрами. Агентство исследовало деятельность и HR-практики 160 российских компаний и определило 10 лидеров по качеству развития персонала. Среди топ-10 компаний ПАО «Уралкалий» заняло 7 место, АО «ОХК «Уралхим» — 10 место.

Рейтинговое агентство RAEX оценивало компании по ряду главных показателей, включая наличие программ по охране труда, правам человека, привлечению и удержанию персонала, а также по созданию инклюзивной рабочей среды. Важное внимание уделялось разнообразию персонала и льготам сотрудникам сверх законодательства. В исследовании учитывались данные по уровню травматизма, текучести кадров и предоставляемым соцпакетам.

По словам заместителя генерального директора — директора по персоналу АО «ОХК «Уралхим» Анны Арифулиной, главный «капитал» любого успешного бизнеса — это сотрудники, а их профессионализм, вовлечённость в задачи и слаженная работа — это половина успеха.

«Поэтому для руководства Группы важно поддерживать высокий уровень компетенций и инновационных способностей своих команд. Мы планируем продолжать инвестировать в развитие данного направления», — отметила она.

Достижение целей и реализация бизнес-стратегии компании всецело основаны на людях, которые в ней работают, считает заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям «Уралкалия» Ирина Константинова.

«И наша цель — предоставлять сотрудникам лучшие условия для работы, развития и отдыха, достойно поощрять их за эффективную работу. И мы это делаем. Для «Уралкалия» войти в топ-10 — особенно значимо. Это говорит о том, что работа с персоналом в нашей компании развивается в правильном направлении», — рассказала Константинова.

Полный список участников и результаты исследования опубликованы на сайте агентства.

Рейтинговое агентство RAEX — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Ключевые сферы деятельности агентства — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортёров калия. Производственные активы компании включают 5 рудников и 7 обогатительных фабрик в Березниках и Соликамске. В основном производственном подразделении компании работают более 13 300 сотрудников.

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