В Перми выбрали лучший бизнес по мнению горожан В краевой столице подвели итоги народной премии 59.RU Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено организаторами

В Перми 17 июня подвели итоги Народной премии 59.RU. Пермяки сами заявляли номинантов из разных сфер, а по количеству предложений сформировались списки ТОП-10 в каждой номинации. Победителей определили путём голосования.

Лучшей в номинации «Промышленная гордость Прикамья» стала производственная компания «ЭЛКАМ-нефтемаш», звание «Салон красоты года» получили «Стрижка Shop», а «Спортивным центром года» стал фитнес-клуб «Легенда». В номинации «Сделано в Прикамье» победа досталась бренду одежды плюс-сайз +SVOBODNO.

«Рестораном года» стал «Хочу Пури», «Образовательным центром» — центр дистанционного обучения «Линкама», в номинации «Кофейня и кондитерская» победила сеть «Сантоноре». Звание «Туристическое агентство года» получил «Золотой компас-тур», в номинации «База отдыха» победил парк-отель «Карповка», «Медцентром года» стала «Молодость».

Фото предоставлено организаторами

По словам организаторов премии, пермяки успели отдать свои голоса 73,5 тыс. раз.

«Во многих номинациях конкуренция была настолько жёсткой, что отрыв участников друг от друга составлял всего несколько голосов», — рассказали организаторы.

Помимо этого, редакция 59.RU назвала также «Бизнес года». В этой номинации нет голосования, а победителя в ней определяет портал. За работу по развитию и образованию детей награду вручили «Пермской научно-производственной приборостроительной компании».

Церемонию вели Андрей Малахов и Валерия. Победители получали награды из рук народных героев (именно так организаторы проекта называют людей, которые делают жизнь города лучше), и из рук звёзд, в числе которых были актёры Алексей Чадов, Мария Скорницкая, Ярослав Могильников, оперный певец Сергей Плюснин, скульптор Рустам Исмагилов и др.

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