Владелец пермского парка Горького сломал позвоночник в отпуске на Сейшелах
Сейчас его состояние под контролем
Рашид Габдуллин, владеющий ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (Пермь), получил травму позвоночника во время отдыха на Сейшельских островах. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте рассказала супруга бизнесмена Диана Габдуллина.
«Океан здесь непредсказуемый, и получилось так, что неожиданная большая волна привела к удару, и РР (Рашид Раффакович Габдуллин — ред.) сломал позвоночник, — написала Габдуллина. - И день, и отдых разделились на «до» — солнце , море , песок, и «после» — шок, скорая, носилки, больница, врачи, слёзы, непонимание и страх».
По её словам, сейчас всё хорошо: «Лежим и вернёмся домой в начале июля, только не знаю пока, на коляске или нет…»
Как пояснил сам Рашид Габдуллин изданию «Коммерсантъ-Прикамье», на данный момент его состояние под контролем: сделан рентгеновский снимок, получены советы от пермских медиков.
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