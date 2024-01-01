Владелец пермского парка Горького сломал позвоночник в отпуске на Сейшелах Сейчас его состояние под контролем Поделиться Твитнуть

фото: Диана Габдуллина

ВКонтакте

Рашид Габдуллин, владеющий ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (Пермь), получил травму позвоночника во время отдыха на Сейшельских островах. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте рассказала супруга бизнесмена Диана Габдуллина.

«Океан здесь непредсказуемый, и получилось так, что неожиданная большая волна привела к удару, и РР (Рашид Раффакович Габдуллин — ред.) сломал позвоночник, — написала Габдуллина. - И день, и отдых разделились на «до» — солнце , море , песок, и «после» — шок, скорая, носилки, больница, врачи, слёзы, непонимание и страх».

По её словам, сейчас всё хорошо: «Лежим и вернёмся домой в начале июля, только не знаю пока, на коляске или нет…»

Как пояснил сам Рашид Габдуллин изданию «Коммерсантъ-Прикамье», на данный момент его состояние под контролем: сделан рентгеновский снимок, получены советы от пермских медиков.

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