На вокзале в Перми задержали поезд из-за массовой драки с участниками СВО Дебоширов задержали Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП ДТП Пермь

Массовая драка с участниками СВО в Перми стала причиной задержки поезда, следовавшего из Москвы в Абакан. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь», опубликовавший кадры с места происшествия.

В посте говорится, что в драке участвовали около 30 человек. На фотографиях также видны сотрудники ОМОНа и транспортные полицейские. В итоге дебоширов сняли с поезда. Что послужило причиной драки, не уточняется. Также неизвестны последствия потасовки.

Пассажирский поезд задержали на 40 минут, а дебоширов выдворили из вагона.

В транспортной полиции пока не прокомментировали инцидент. По данным «Нового компаньона», материалы по факту драки направлены в военный следственный комитет.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.