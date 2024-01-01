На вокзале в Перми задержали поезд из-за массовой драки с участниками СВО
Дебоширов задержали
Массовая драка с участниками СВО в Перми стала причиной задержки поезда, следовавшего из Москвы в Абакан. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь», опубликовавший кадры с места происшествия.
В посте говорится, что в драке участвовали около 30 человек. На фотографиях также видны сотрудники ОМОНа и транспортные полицейские. В итоге дебоширов сняли с поезда. Что послужило причиной драки, не уточняется. Также неизвестны последствия потасовки.
Пассажирский поезд задержали на 40 минут, а дебоширов выдворили из вагона.
В транспортной полиции пока не прокомментировали инцидент. По данным «Нового компаньона», материалы по факту драки направлены в военный следственный комитет.
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