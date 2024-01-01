В Перми прогремела самая мощная за три года гроза За ночь вылилась четверть месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь на 19 июня в Перми прогремела самая мощная за три года гроза. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. В последний раз гроза такой высокой интенсивности была зафиксирована в краевом центре 3 июля 2021 года.

Вызвала её мезомасштабная конвективная система с интенсивными осадками, градом и высокой грозовой активностью, которая ночью сместилась из района Ижевска в Пермь. Как пишут в соцсетях пермяки, многих этой ночью разбудили раскаты грома и шум дождя в 3-4 часа утра. В городе гроза сопровождалась резким порывистым ветром, результатом стихии стали десятки сломанных деревьев.

За ночь в Перми выпало 20 мм осадков (четверть месячной нормы), 22 мм выпало в Кунгуре, 15 мм в Чернушке, 11 мм в Оханске, 10 мм в Верещагино.

По прогнозам синоптиков, днём грозовая активность в Пермском крае продолжится.





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