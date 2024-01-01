Администрацию Перми покидает Алексей Грибанов Он занимал пост советника главы города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми приняли решение не продлевать контракт с Алексеем Грибановым, который с августа 2023 года занимает пост советника главы Перми. По информации источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», близкого к мэрии, Грибанов покинет должность в начале июля.

До назначения на пост советника Грибанов с января 2021 года, а также в 2012-2016 годах был вице-мэром Перми по социальным вопросам. В его функционал входило руководство департаментами социальной политики, образования, комитетом по физической культуре и спорту. После ухода Грибанова с поста вице-мэра социальный блок администрации возглавила Екатерина Мальцева, ранее работавшая замминистра территориальной безопасности Пермского края.

Алексей Грибанов родился в 1957 году, окончил Пермский медицинский институт по специальности «врач-терапевт». Работал кардиологом и преподавал в мединституте. В политике с 2000 года.

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