В мае жители Пермского края оформили право собственности на 764 частных дома Это на 16% больше, чем месяцем ранее Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В мае 2024 года Управлением Росреестра по Пермскому краю было поставлено на государственный кадастровый учёт 764 индивидуальных жилых дома на земельных участках, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства, ведения садоводства. Общая площадь построенного жилья составила 96 тыс. кв. м. По сравнению с апрелем количество построенных домов в Прикамье увеличилось на 16%.

Больше всего домов (274) построили жители Пермского муниципального округа. В Перми зарегистрировано 94 дома, в Краснокамском округе — 47, в Березниках — 40, в Чайковском округе — 39.

Более трети (35%) домов построены из дерева. На втором месте по популярности бетонные блоки (23%). Далее идут монолитные (10%) и кирпичные дома (6%).

Более 51% составляют двухэтажные дома, 48% — одноэтажные, на долю трёхэтажных домов приходится около 1%.

В Росреестре напоминают, что до 1 марта 2031 года поставить дом на кадастровый учёт и зарегистрировать на него право собственности можно по закону о «дачной амнистии» на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Не требуются разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

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