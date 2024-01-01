В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Евгения Шистерова Поделиться Твитнуть

Евгений Шистеров

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В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель с. Григорьевское Пермского края Евгений Шистеров. Об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа.

«С глубоким прискорбием сообщаем о ещё одной невосполнимой утрате. Гвардии рядовой Евгений Шистеров служил стрелком в мотострелковом подразделении. При выполнении боевого задания, верный воинской присяге, погиб 16 января 2024 года. 19 июня в с. Григорьевское проводим героя-земляка в последний путь. Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами…» — говорится в информации властей на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Церемония прощания начнётся в 10:00 в с. Григорьевское по адресу ул. Чапаева, 5 (там находится школа), гражданская панихида начнётся в 11:00.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО в ходе ожесточённых боёв погиб лысьвенец Максим Помазкин. Прощание с военнослужащим состоится 20 июня.

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