Реку Сарабаиху под Пермью расчистят за счёт федерального бюджета Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба администрации Пермского муниципального округа

Власти Култаево в Пермском муниципальном округе направили заявку в министерство природных ресурсов Пермского края на расчистку русла реки Сарабаихи (в том числе пруда). Как рассказали в минприроды, был подготовлен пакет документов, обосновывающих необходимость расчистки водного объекта, и после согласования в Бассейновом совете Камского бассейнового округа проект был представлен в Федеральное агентство водных ресурсов (Москва) и включён в перечень финансируемых из федерального бюджета.

«До конца июня будут определены площадки для размещения строительного городка, временных площадок складирования иловых отложений и мусора, определён маршрут передвижения техники по территории села и суточный режим работ», — рассказали в минприроды.

Работы начнутся 1 июля 2024 года, а завершатся в ноябре 2026-го. Всего предстоит расчистить около 3 км русла реки от иловых отложений, отходов, водно-болотной, древесной и кустарниковой растительности.

Отмечается, что при выполнении работ спускать пруд не будут, так как подрядчик использует современное оборудование, позволяющее чистить дно в наполненном водоёме.

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