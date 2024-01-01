В Перми скорректируют график движения двух автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми корректируется расписание движения двух автобусных маршрутов — №37 и 49. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В частности, с 19 июня на маршруте №37 «Улица Ушинского — М/р Висим» в связи с меняющимся пассажиропотоком и дорожной обстановкой корректируется время нескольких отправлений. В связи с этим пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Кроме того, с 24 июня маршрут №49 начнёт курсировать только полными рейсами от Заозерья до Перми II. Ранее на маршруте работали укороченные рейсы с литерой «К». Обновлённое расписание также доступно на сайте Гортранса и в его мобильном приложении.

В ведомстве напомнили, что вся информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте и в телеграм-канале.





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