Скончался почётный гражданин Перми Михаил Плеханов Ему было 94 года Поделиться Твитнуть

Михаил Плеханов

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Во вторник, 18 июня, на 95-м году скончался почётный гражданин Перми, бывший главный инженер УКС Михаил Плеханов. Об этом ВКонтакте сообщил владелец пермского музея «Ретро-Гараж» Александр Черепанов.

Михаил Сергеевич родился в г. Родники Ивановской области, окончил в 1954 году Киевский гидромелиоративный институт, стал инженером-гидротехником.

В марте 1955 года приехал в Пермь и начал работать на шлюзе «КамГЭСстрой». С конца 50-х активно участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию таких значимых объектов города, как завод "Камкабель", Головановский бумажный комбинат, автодорога «Дружба», промышленные объекты завода им. Свердлова, жилой комплекс «Новые Ляды».

В 1966 году Плеханов начал работу в Пермском городском совете народных депутатов. В 1970-м его назначили главным инженером Управления капитального строительства (УКС) Пермского горисполкома. Эту должность он занимал более 20 лет.

При его непосредственном участии в Перми был возведён и реконструирован ряд зданий, ставших сегодня неотъемлемой частью облика нашего города. Это Пермский академический театр драмы, Пермский городской дворец творчества юных, ТЮЗ, Пермская областная клиническая больница. При участии Плеханова велась застройка микрорайонов Нагорный, Садовый, Парковый, а также строительство автомагистрали, соединяющей микрорайон Балатово с аэропортом Большое Савино, и Восточного обхода Перми.

Михаил Сергеевич был инициатором строительства в Перми первых 16-этажных домов.

С его участием было возведено более 3,5 млн кв. м общей площади жилых домов, что позволило улучшить жилищные условия более 220 тыс. человек.

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