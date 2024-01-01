Участок трассы из Перми до Екатеринбурга строится с применением передовых технологий Спецсостав покрытия от «Газпромнефть — Дорожное строительство» продлевает срок его службы Поделиться Твитнуть

Фото: «Газпромнефть — Дорожное строительство»

При строительстве участка федеральной трассы Р-242, соединяющей Пермь и Екатеринбург, применяются передовые технологии, которые позволяют защитить верхнее покрытие от износа. Об этом сообщили в «Газпромнефть — Дорожное строительство», выступающее подрядчиком на объекте.

По данным компании, при возведении дороги проводятся работы по нанесению специального защитно-восстанавливающего состава. Это собственная технология «Газпромнефть — Дорожное строительство». Её преимущество заключается в том, что продукт позволяет предотвратить появление дефектов на дорожном покрытии и продлить срок его службы. При этом состав избавляет от необходимости снимать верхний слой покрытия.

Для удобства и увеличения производительности работ продукт наносится механизированным способом при помощи специального мобильного оборудования. Это позволяет в одну смену обработать площадь в объеме до 20 тыс. кв. метров в зависимости от участка.

Михаил Поздняков, генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство»:

— Мы успешно применяем нашу экспертизу и технологии в Пермском крае уже не первый год. Так, ранее мы проводили работы на участках трассы Пермь—Березники. Вносить свой вклад в обеспечение связанности регионов и транспортной доступности для жителей — большая ответственность для нас. Благодаря высокому качеству материалов, уровню культуры организации работ, опыту и компетенциям мы готовы и дальше строить надёжные дороги в регионе.

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