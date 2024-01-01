В Прикамье полиция пресекла сбыт рекордных для региона 580 кг синтетических наркотиков На теневом рынке цена такого объёма оценивается в 380 млн рублей Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермский районный суд вынес приговор семерым фигурантам уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Шестерых из них также обвинили в участие в организованном преступном сообществе, а троих — в легализации денег, добытых преступным путём.

В общей сложности полиция пресекла сбыт не менее 580 кг синтетических наркотиков стоимостью 380 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

Как установил суд, в состав наркосиндиката входили жители Прикамья, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. С лета 2022 года полицейские задержали четырёх курьеров, перевозивших партии наркотиков массой от 500 г. Затем оперативники установили личности двух мужчин, которые выполняли функции межрегионального оптового курьера-перевозчика и оптового склада. Они доставляли особо крупные партии N-метилэфедрона массой от 5 до 13 кг на территории различных российских городов.

Наркополицейские обнаружили лабораторию, где производились запрещённые вещества. Как выяснилось, изготовление наркотиков организовал житель Перми в частном доме. Мощность лаборатории позволяла изготовлять вещества в промышленных масштабах. В ходе обысков изъято не менее 170 кг прекурсоров, оборудование для синтеза и около 500 кг синтетических наркотиков.

Во время расследования на имущество фигурантов наложили арест: на земельные участки, автомобили, жилой дом. Также были арестованы около 7,5 млн руб. в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах, которые злоумышленники заработали на сбыте запрещённых веществ.

Пятеро обвиняемых успели легализовать не менее 18,5 млн руб., добытых преступным путём. В общей сложности полицейскими пресечён сбыт не менее 580 кг синтетических наркотиков. Это беспрецедентный объём для Пермского края. Цена такой партии на теневом рынке составляет более 380 млн руб.

В итоге суд признал виновными всех семерых фигурантов. Их приговорили к лишению свободы от 6 до 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее приговоры выслушали ещё двое фигурантов. Они заключили досудебные соглашения и проведут в колонии строгого режима 7 и 8 лет.

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