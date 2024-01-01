В 11 территориях Прикамья назначили выборы депутатов местных дум Ещё столько же муниципалитетов сделают это 18-19 июня Поделиться Твитнуть

В понедельник, 17 июня, в 11 территориях Пермского края (Александровский МО, Верещагинский ГО, Добрянский ГО, ЗАТО Звёздный, Косинский МО, Кочёвский МО, Красновишерский ГО, Уинский МО, Чердынский ГО, Чусовской ГО, Юсьвинский МО) объявили выборы депутатов местных дум. Голосование пройдёт в Единый день — 8 сентября 2024 года. Об этом сообщил telegram-канал «На местах».

Ожидается, что Берёзовский МО, Гайнский МО, Октябрьский ГО, Ординский МО, Очёрский ГО, Суксунский ГО, Чернушинский ГО и Юрлинский МО, где должен обновиться депутатский состав, примут решения о выборов во вторник, 18 июня. А Ильиский ГО, Нытвенский ГО и Осинский ГО — 19 июня.

Напомним, этой осенью выборы новых составов дум должны пройти в 22 муниципальных образованиях. Избирателям предстоит выбрать 367 депутатов, которые будут представлять их интересы в ближайшие пять лет. Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение о проведении на этих выборах трёхдневного голосования с 6 по 8 сентября.

Также в Прикамье в те же сроки пройдут четыре кампании по довыборам в представительные органы муниципалитетов и довыборы в Законодательное собрание Пермского края по двум округам.

Всего участвовать в выборах в этом году смогут более 0,5 млн избирателей Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.