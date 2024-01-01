Зарина Ситдикова Жители Перми выберут названия экопарков в долинах рек Егошихи и Данилихи Голосование проходит на портале Госуслуг до конца июня Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми организовала голосование по выбору названий для участков экологических парков в долинах рек Егошихи и Данилихи, которые сейчас обустраиваются в рамках проекта «Зелёное кольцо» (0+). Об этом сообщается на сайте мэрии.

Участок в особо охраняемой природной территорий (ООПТ) регионального значения «Егошихинская долина» расположен на территории, примыкающей к заводу Шпагина и Егошихинскому кладбищу. Его предлагается назвать «Тропа Мурчисона», Сад «Разгуляй» или «Первогород». Кроме того, можно добавить свой вариант.

Второй участок на Егошихе расположен в районе Средней дамбы. Вход в парк осуществляется с ул. Революции и бульвара Гагарина. Предлагаемые имена для участка: «Тропа юнната», «Средняя дамба», «Парк имени Жунева». Есть также возможность написать авторское название.

Ещё один участок расположен на территории вблизи м/р Красные казармы. Вход в парк осуществляется с ул. Льва Шатрова, 33 и ЖК «Арсенал». В границах участка присутствуют река Егошиха, река Зелёнка и безымянные ручьи. Жителям Перми предлагается выбрать из таких вариантов названия для него, как «Красные казармы», «Тропа садовода», «Зелёное хозяйство». В этом случае тоже можно предложить своё оригинальное обозначение для участка.

Пока безымянный участок в долине Данилихи расположен между территорией дома по ул. Крылова, 15 и шоссе Космонавтов. Предлагаемые названия участка: Парк «У центрального рынка», «Данилиха-парк», Парк «Зелёный остров», «Парк на Речной улице» или свой вариант.

Как отмечают в мэрии, голосование продлится до 30 июня. Выбрать понравившееся имя для экопарков можно двумя способами: на портале «Госуслуги», а также на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

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