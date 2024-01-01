Зарина Ситдикова Злоумышленники выманивают у жителей Перми деньги за якобы неоплаченный проезд Пассажирам звонят боты с просьбой погасить долги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми злоумышленники пытаются обманным путём получить от жителей деньги, которые они якобы задолжали за проезд в общественном транспорте. Об этом пассажиров предупредили в городском дептрансе.

В качестве доказательства действий мошенников чиновники опубликовали сообщение от одной из пермячек. Она написала о постоянных звонках, в которых ей говорят о том, что нужно погасить долги за проезд в размере более 600 руб. При этом пассажирка отметила, что в основном пользуется услугами автобусных маршрутов, где работают кондукторы.

По словам жительницы, о долгах сообщает не человек, а робот, который представляется сотрудником «Гортранса». Звонки ей поступают с номера +7 (968) 990-31-22.

«Мы рекомендуем жителям блокировать такие номера и, конечно, не переводить никому средства... оплата проезда осуществляется непосредственно в трамваях и автобусах», — добавили чиновники.

В мэрии подчеркнули, что МКУ «Гортранс» и департамент транспорта не используют системы автодозвона, поскольку в ведомствах нет базы телефонных номеров пассажиров. Поэтому происходящее похоже на действия мошенников.

Напомним, штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми выносятся через Госуслуги после составления акта и протокола.

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