Цены на авиаперелёты в Прикамье за месяц взлетели на 40% Зато на треть подешевели помидоры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,2%, на что в значительной мере повлиял опережающий рост стоимости услуг. Об этом сообщает Пермьстат.

Так, увеличение стоимости товаров в продовольственном секторе потребительского рынка в целом по краю составило 0,5%.

Заметное увеличение цен зафиксировано на сахарный песок (+1,9%) и мясо и птицу (+1,7%). Из овощей на 42% подорожала свёкла, на 34% морковь, на 21% картофель. Но подешевели яйца (-3,6%), мука, мёд, творог. Почти на 36% упали в цене помидоры и на 22,5% свежие огурцы. Увеличение стоимости продукции общественного питания составило 0,3%.

Цены на непродовольственные товары поднялись в мае в среднем на 0,7%.

Подорожали ювелирные изделия (+8,6%), некоторые товары садоводства (+9,7%), отдельные виды одежды и обуви (на 0,1-5,3%), моющие и чистящие средства (на 1,9-2,4%). Рост цен произошёл практически по всему наблюдаемому ассортименту строительных материалов (на 0,7-10,2%). Зафиксировано повышение цен на новые легковые автомобили отечественного производства (на 3,2%). В то же время подержанные импортные автомобили подешевели на 1,8%. В пределах 4% подешевели лампы, миксеры, электроутюги, плиты, микроволновые печи.

Темпы удорожания обследуемых услуг в Пермском крае опережали рост цен на товары и достигли в мае 102,7%.

Основное влияние на такую динамику оказал рост стоимости авиаперелётов (в 1,4 раза), экскурсионных услуг (+13,9%), проезда в поездах дальнего следования (+9,3%), услуг зарубежного туризма (+8,2%). Также произошло заметное повышение цен на ремонт телевизоров и холодильников (на 7,9-11%) и ритуальные услуги (на 4-4,6%).

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