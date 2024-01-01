Власти Перми прокомментировали атаку хакеров на приложение для оплаты парковок Водители видели фейковую надпись о количестве погибших россиян Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермской дирекции дорожного движения дали комментарий по поводу сбоя в работе приложения для использования платной парковки RuParking в краевом центре.

По сообщению телеграм-канала «КомиссарЪ», при заходе в приложение водители на экране некоторое время могли видеть «фейковую надпись о количестве погибших россиян и гадости про президента страны». Делалось предположение, что приложение взломали украинские хакеры.

«Новому компаньону» в Пермской дирекции дорожного движения заявили следующее: «По результатам внутренней проверки произошла компрометация картографического сервиса OpenStreetMap. Сервера информационной системы «Система внесения платежей за использование платных парковок общего пользования местного значения города Перми» (ИС СВП ПП), в том числе персональные данные пользователей, в безопасности, несанкционированному доступу не подвергались».

В ведомстве также добавили, что сейчас осуществляется перевод ИС СВП ПП Перми на использование локального картографического сервиса.

«Работы планируется осуществить в течение дня. В мобильном приложении RuParking проблема уже устранена», — добавили в дирекции.

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