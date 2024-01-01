Эндаумент-фонд Пермского университета возглавила Ксения Пунина Она является одним из создателей Фонда Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Новым директором Фонда целевого капитала (эндаумент-фонда) Пермского государственного научного исследовательского университета стала Ксения Пунина. Решение о назначении Пуниной принял президиум фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Ксения Пунина — кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук университета. Является одним из создателей Фонда, около десяти лет входит в Попечительский совет. Более пяти лет руководит Центром знаний «Дом эндаумента», консультирует НКО и университеты в разных регионах страны по теме целевых капиталов. В Пермском крае при участии Ксении Пуниной было создано три фонда.

Напомним, эндаумент-фонд ПГНИУ реализовывает стипендиальные программы, оказывает целевую поддержку факультетам, развивает Музей истории ПГНИУ и Ботанический сад. Объём целевого капитала за десять лет вырос с 3 до 16 млн руб. Индивидуальными жертвователями фонда являются 1400 человек, 30 жертвователей — предприниматели.

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