Расклейщиков объявлений и граффитистов оштрафовали в Перми на 2,4 млн рублей Задержано 45 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года в Перми задержано 37 расклейщиков незаконных объявлений и 8 граффитистов. Составлено 426 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 2,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Отмечается, что расклейщики размещали объявления финансового характера, о предоставлении помощи в получении кредитов и микрозаймов, о строительных и ремонтных услугах и пр., а также информацию о центрах помощи.

Примерно треть незаконных графических рисунков направлена на пропаганду, рекламу и распространение наркотиков и психотропных веществ.

Напомним, за незаконную расклейку объявлений, а также же за нанесение несанкционированных граффити предусмотрен штраф: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб.

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