В школах Перми откроют три класса для детей-аутистов Поделиться Твитнуть

С нового учебного года в трёх школах Перми откроются классы для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Об этом сообщили в минобре региона.

В таких классах будет создаваться особая образовательная среда, которая «позволяет организовать обучение каждого ученика в наиболее благоприятных для них условиях», пояснили в ведомстве.

Классы откроются в школах № 79, 18 и «Флагман» в дополнение к семи уже существующим.

Летом специалисты созданного при минобре Регионального ресурсного центра по поддержке образования лиц с РАС бесплатно проведут адаптационные занятия в тех школах, куда пойдут дети. Цикл занятий рассчитан на семь встреч продолжительностью два часа. На это время за каждым ребёнком будет закреплён тьютор.

Также в регионе увеличивается количество ресурсных и автономных дошкольных групп для детей с РАС — сейчас их в Перми 12.

«За счёт средств краевого бюджета школам, где открыты ресурсные классы и группы, приобретается оборудование для специалистов психолого-педагогического сопровождения. Ежегодно более 300 педагогов проходят обучение на курсах, касающихся образования детей с РАС», — прокомментировали в министерстве образования.

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