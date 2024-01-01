«Парму» покинул ещё один американец Ричард Соломон продолжит карьеру в Китае Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Американский центровой Ричард Соломон не стал продлевать контракт с БК «Парма». Следующий сезон он проведёт в «Бэйцзин Дакс» (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе пермского баскетбольного клуба.

«Мы благодарим Ричарда за его характер, яркие данки, позитивное настроение, вклад в победы «Пармы» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Ричард Соломон, один из лидеров прошлого сезона, не стал возобновлять контракт с пермским баскетбольным клубом.

Ричард Соломон впервые оказался в России летом 2022 года, став игроком «Зенита». Однако менее чем через полгода он покинул петербургский клуб и вряд ли мог занести себе тот период в актив. Летом 2023-го предпринял вторую попытку обосноваться в Единой лиге ВТБ, подписав контракт с «Пармой».

В прошедшем сезоне Соломон сыграл в 38 матчах, набирая в среднем 10,9 очка, делая 7,5 подбора и 1,1 передачи за почти 26 мин. на паркете.

Ранее сообщалось, что это уже третий игрок пермской команды, сменивший клуб в межсезонье. Ранее из Перми уехали Александр Платунов и Би Джей Джонсон. Последний — нападающий — решил продолжить карьеру в «Локо».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.