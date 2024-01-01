В Пермском крае на неделе сохранится тёплая погода Со среды начнутся дожди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Прикамье вновь будет жарко, однако температура воздуха незначительно снизится. По прогнозам метеорологов, столбик термометра будет пониматься от +24 до +29°, а на юге региона местами до +30°. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой специалистов.

По данным синоптиков, сегодня, 17 июня, в Прикамье будет солнечно и без осадков, днём +22…+27°. Во вторник потеплеет до +25…+30°.

Во второй половине возможно увеличение количества дождей и гроз за счёт усиления циклонической активности. Так, со среды в Прикамье ожидаются умеренные дожди, местами сильные, а в отдельных районах — грозы с ветром до 18-20 м/с. Воздух прогреется до +23…+28°.

Согласно предварительным данным, на выходные сохранится комфортная умеренно-тёплая погода с температурой до +20…+25°.

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