Андрей Стрельцов «Амкар» в гостевом матче обыграл ФК «Урал-2» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Пермский футбольный клуб «Амкар» в субботу, 15 июня, провёл встречу десятого тура первенства среди команд четвёртой группы Дивизиона Б Второй лиги. Соперником стал молодёжный состав клуба премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-чёрных». Первый гол в ворота соперников забил Илья Юрченко, а подвёл итог встречи Александр Тюкалов.

«Игра была тяжёлой, в тяжёлых погодных условиях. Соперник более молодой, наши игроки более возрастные, поэтому в такую жару где-то на морально-волевых пришлось играть. Молодцы. Побили. Для нас сейчас любая игра важна, и хорошо, что взяли важные три очка», — прокомментировал ход встречи главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко.

После десяти матчей пермская футбольная команда находятся на третьей ступеньке в турнирной таблице.

Следующий поединок пермский футбольный клуб проведёт 22 июня на своём поле. Соперником будет ФК «Акрон-2».

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