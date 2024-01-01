Дождь, гроза и сильный ветер возможны в Прикамье и 16 июня Утром ожидается туман Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, в воскресенье, 16 июня, в отдельных районах Пермского края днём возможна гроза, порывы ветра при этом будут достигать 15-20 м/с. Ночью и утром ожидается туман.

В управлении МЧС по региону в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями опубликовали предостережение. В частности, из-за порывов ветра жителям не рекомендуют находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, а также парковать личный автотранспорт рядом с ними.

Водителям предписано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

В период грозы не стоит гулять, безопаснее всего будет покинуть открытое пространство, укрыться в помещении. Нельзя прятаться от дождя под высокими деревьями.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

Ранее синоптики прогнозировали, что дожди и грозы 16 июня вероятнее всего на востоке и юге Прикамья. На остальной территории осадков не ожидалось.

Температура воздуха в регионе будет комфортной — +21...+26 градусов, в Перми — около +25 градусов.

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