Владимир Путин предложил условия для мирных переговоров с Украиной Речь идёт об окончательном завершении конфликта Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Константин Долгановский

На встрече с руководством МИД 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и начала мирных переговоров. Он заявил, что если Запад и Киев их не примут, то политическая и моральная ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для начала переговоров изменятся.

«Как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая», — заявил глава государства.

Для мирного урегулирования конфликта России нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация, отказ от намерений вступить в НАТО. В полной мере должны быть обеспечены права и свободы русскоязычных граждан в Украине, признаны новые территории РФ, а в дальнейшем все эти базовые соглашения должны быть зафиксированы. Также предлагается отмена санкций против России.

Путин подчеркнул, что суть предложения — не во временном перемирии или прекращении огня, а об окончательном завершении конфликта.

«Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом начать восстанавливать отношения, доверие и добрососедство между Россией и Украиной, и в целом с Европой», — добавил Путин.

Напомним, СВО России на Украине длится с 24 февраля 2022 года.





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