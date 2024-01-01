Жители Соликамска пожаловались на перебои с интернетом Связь обрывалась из-за кражи кабеля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» жители Соликамска, в городе второй день не интернета. В частности, жалобы поступали от жильцов дома №116 по ул.20-летия Победы и других домов. Позже выяснилось, что проблема была в краже кабеля, который принадлежит компании «Ростелеком».

«11 июня в Соликамске был зафиксирован случай хищения кабеля сторонними лицами. По данному факты было написано заявление в местный отдел полиции. На данный момент связь полностью восстановлена», — рассказали в «Новому компаньону» в пресс-службе оператора.

Напомним, в конце мая в Соликамске уже были перебои со связью и интернетом. Причиной была также кража кабеля на участке линии ПАО «Ростелеком».

Жители Соликамска отмечают, что перебои со связью происходят регулярно. Осенью прошлого года с такой же проблемой столкнулись жители Березников.

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