Зарина Ситдикова Суд обязал «Камводпуть» поднять со дна реки семь затонувших в Прикамье барж Брошенная грузовая техника угрожает безопасности судоходства Поделиться Твитнуть

По иску Пермской транспортной прокуратуры суд обязал администрацию Камского бассейна внутренних водных путей и судоходства («Камводпуть») очистить акваторию Камы от затонувших судов. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, ушедшие на дно реки баржи были обнаружены в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности судоходства и охране окружающей среды, которую проводили специалисты надзорного органа. Инспекция показала, что в акватории Камы находятся семь затонувших грузовых судов, которые, по данным прокуратуры, «создают препятствия добросовестным судовладельцам и оказывают негативное воздействие на окружающую среду».

Для очистки Камы от покоящихся на дне реки барж транспортный прокурор направил иск против администрации «Камводпути». В заявлении ведомство требовало возложить на учреждение обязанность по организации подъёма и удаления бесхозяйной грузовой техники. Суд с требованиями прокурора согласился.

Как отметили в надзорном органе, фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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